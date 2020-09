Rase Chrissy Teigen määrati voodirežiimile 

Muusik John Legendi 34aastane kaasa rääkis Instagram Storys oma fännidele, et ei võtnud arsti määratud kahenädalast voodirežiimi paraku tõsiselt - ning nüüd on jama käes.

Teigeni ja Legendi kaks esimest last - tütar Luna (4) ja poeg Miles (2) - said alguse katseklaasibeebidena. Chrissy oli juba kaotanud lootuse loomulikul moel rasedaks jääda, kui rasedustest näitas kaht triipu. Paraku oli ta selleks ajaks läbinud üldnarkoosiga lõikuse oma rinnaimplantaatide eemaldamiseks ning pidi südant valutama, kuidas see protseduur kõhubeebile mõjuda võis.