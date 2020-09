Alastus ja sõimurahe „Rannamajas“! Seidi Voogre: kambakesi rünnata on väga alatu 

„Kambakesi niimoodi ühte inimest rünnata on väga alatu. Inimesed tulid sinna pidu nautima, aga siis kästi neil kaamerate ees paljaks võtta, et inimesed neid lakkuda saaks. Pärast veel süüdistati kuulsuse jahtimise pärast.... Ei tea küll, miks nad ise sinna läksid,“ ütleb Voogre.

„Selline surumine oli nende poolt väga mage. Ma arvan, et pahameel teiste poolt on õigustatud, sest selline käitumine ei ole kindlasti normaalne. Olgu mängus alkohol, aga ka see ei anna põhjust hakata teisi ründama,“ sõnab ta.