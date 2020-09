Alastus ja sõimurahe „Rannamajas“! Seidi ja Merylin: edaspidi tasuks draamadest eemale hoida ja viisakad olla 

„Kambakesi niimoodi ühte inimest rünnata on väga alatu. Inimesed tulid sinna pidu nautima, aga siis kästi neil kaamerate ees paljaks võtta, et inimesed neid lakkuda saaks. Pärast veel süüdistati kuulsuse jahtimise pärast... Ei tea küll, miks nad ise sinna läksid,“ ütleb Voogre.

„Selline surumine oli nende poolt väga mage. Ma arvan, et pahameel teiste poolt on õigustatud, sest selline käitumine ei ole kindlasti normaalne. Olgu mängus alkohol, aga ka see ei anna põhjust hakata teisi ründama,“ sõnab ta.

Seidi meelest võiksid neiud vabandada kõikide külaliste ees, keda nad peolt solvangute saatel minema saatsid. „Edaspidi tasuks lihtsalt keelt hammaste taga hoida ja draamadest eemale hoida. Ka mina ütlesin saate jooksul asju liiga rutakalt ja otsekoheselt, aga hiljem rääkisin inimestega asjad selgeks ja kõik mõistsid mu huumorit.“

Ka Merylin Nau, kes lõi saates eelmisel hooajal kaasa, ei suuda mõista, miks neiud nii käitusid. „Ma ei tahaks enam kunagi olla selle inimese nahas, keda on kõigi ees niimoodi hukka mõistetud. See on nii vastik tunne,“ teab ta omast käest.

„Nagu olen alati öelnud, siis tähtis pole see, kust pärit oled, milline on sinu taust ja mis saatest tuntuks saad, vaid see, kuidas sa teistesse inimestesse suhtud ja end avalikkuse ees ülal pead. Ükski bränd ei taha enda firmasse sellist esindajat, kes on kuidagi oma käitumisega ja teiste maha tegemisega halva maine külge saanud. Jätkates samasuguse suhtumisega, võin garanteerida, et tulevikus neil tõesti vaateid karjäärile pole. Eesti on nii väike, kõik tunnevad kõiki ning on väga lihtne endale kriips peale tõmmata,“ hoiatab Nau.