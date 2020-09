FOTO | Nõid Marilyn Kerro näitab lapsi 

"Päeval, mil sünnib laps on sündimas ka ema. Pole suuremat tunnet kui armastus oma lapse/laste vastu. Õpid tingimusteta armastust läbi hingepeegli, mida pakub see süütu maailmakodanik. Me ei kasvata oma lapsi, vaid õpime, tuletame meelde lihtsaid hetki elus, neid, mis tõeliselt loevad. Lastel pole vahet, mida sa omad või mis seisus parasjagu oled. Neil on vajalik vaid tähelepanu ning armastus. Sinu väikesed hingepeeglid peegeldavad seda, mida väärid," kirjutab ta foto juures.