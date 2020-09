Kristi Loigo: tellisin auditi, mis kinnitab, et „Kodutunde“ annetusrahasid on kasutatud sihtotstarbeliselt 

„Alati ei toodeta selliseid asju eetri jaoks,“ sõnab saatejuht Anneli Lahe. Postimees Grupi telekanalite juht Kaspar Kaljas räägib, et sai juba aasta algul vihjeid, et „Kodutunde“ annetusrahasid ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt. „Pöördusime Kristi Loigo poole, et näita, kuidas on raha kasutatud. Tänase päevani me seda ei tea,“ räägib Kaljas „Pealtnägijas“. Ta nõudis Loigolt pangaväljavõtteid, naine aga keeldus, viidates ärisaladusele. Sellele järgnes lepingu ülesütlemine ja politseisse pöördumine.

Mõni aeg pärast „Kodutundega“ koostöö lõppemisest teatamist tuli Kanal 2 lagedale uudisega, et eetrisse lastakse uus heategevussaade nimega „Hingesoojus“, produtsendiks Katrin Lust. „Hingesoojust ei ole olemas ilma kodutundeta. Tegu on kaaperdamisega, alatu ülevõtmisega. See on teise asja himustamine!“ põrutab Loigo. „Kas enda aju ei võta nii palju, et mõtleks ise midagi välja? See on võrreldav sellega, et lähed kellegi koju, lööd jalaga ukse lahti ja ütled, et sinu laps on nüüd minu laps, mina hakkan teda kasvatama ja panen uue nime ka!“

Kaljas nii ei arva. „Kanal 2 on läbi aastate näinud, et seda tüüpi heategevussaadet on inimestel vaja. Heategevus ei saa olla ühe persooni monopol. Heategevus on midagi, mis me kõik ühiselt teha saame ja me ei saa tolereerida, kui ühe inimese, hetkel väidetav, ebaausus hakkab säärast tegevust rikkuma.

Kristi Loigo tellis rahade kasutamise kohta auditi ja näitas seda „Pealtnägijale“ tingimusel, et nemad seda omakorda edasi ei näita. „Nad on vannutatud audiitoriks, peavad oma nime sinna alla panema. Antud dokument läheb ka politseisse, selliseid asju ei saa võltsida,“ kinnitab Loigo, et audit ei saa olla tema kasuks võltsitud.

Juttu on olnud sellest, et kui Kanal 2 tasub saate produktsioonikulud ja ehitusmaterjalid tulevad samuti annetustena, siis jääb annetuseks saadud raha ju üle. „Sellest võrrandist jäetakse välja see, et ma sain katusepleki tasuta, aga kes selle peale paneb?“ küsib Loigo ja ütleb, et inimtööjõud maksab kõige rohkem ja see tuleb loomulikult annetusrahadest. „Audit ütleb, et annetusrahasid on alati sihtotstarbeliselt kasutatud ning annetused on pigem miinuses kui plussis. Õuetuba OÜ maksab pigem asjale peale. Sellest ei saa tulu teenida.“

Möödunud aastal kogus „Kodutunne“ 440 000 eurot annetusi. Loigo sõnul tuli summa selline tänu tavatult suurele aastalõpusaatele. „Me panime sellele saatele ka panuse, et peame pidevast vaesusest, peost suhu elamisest, välja tulema. Seepärast on see süüdistus mulle väga valus. Kurat küll, onju… ma otsin kõiki võimalusi, maksan enda ärituludest asjale peale ja sa tuled ütled, et ma olen midagi võtnud omale… Midagi solvavamat ja hullemat ei ole. Minu arust tuleks sellised inimesed vangi panna, kes esitavad süüdistusi eelnevalt kui sellel tõepõhi all on,“ räägib Loigo pisarsilmil.