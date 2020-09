„Rannamajas“ sõimata saanud neiu: mind alandati üleriigilises televisioonis!  

Grete meenutab, et see hetk, kus ta selgitas neiudele rahulikul toonil, et tal on väärikus ja ta ei taha oma tulevikku selliste tegudega ära rikkuda, muutis alkoholi tarvitanud rannamajalised vihaseks. "Siis see oli kõik ka, ma nägin Viktoria silmis seda hetke, kus ta muutus," kirjeldab neiu juhtunut Kroonikale. "Samas, mis ma oleks pidanud olema vait ja tegema nägu, et see on okei, nagu need teised osalised?"

"Ma ütlen otse, et sa oled lihtsalt nii t***, et sa ei julge ennast pesuväele võtta," õiendas Viktoria muu hulgas. Loe vahejuhtumist pikemalt SIIT. Kui esiti bravuuritsesid rannamajalised sotsiaalmeedias, et nad ei kahetse midagi, siis pärast episoodi avalikuks tulekut olid nad juba pehmemad. ""Vabandan avalikult kõikide ees, kelle peale ma vallaliste peol karjusin. Tõesti palun vabandust! Põhjendus on vaid see, et emotsioonid olid enda sisse kuhjunud: Seppeni äraminek, kartus tuleviku ees. Mu sees oli väga palju ebakõlasid, mis veel avalikkuse ette tulevad," rääkis Helena Instagramis pisarsilmil.