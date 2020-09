Kelmid petavad Eestis välistudengeid väljamõeldud üürikorteritega 

"Kõik oli väga hästi. Näitasin leitud korteri pilte juba perele ja sõpradele. Olin õnnelik ega osanud ettegi kujutada, mis edasi juhtub," meenutas Prantsusmaalt Tallinna vahetusüliõpilaseks tulnud Manon Caplier.

Prantslanna Manon ja Bangladeshist pärit Ibrahim on vaid kaks näidet Eestisse õppima saabunud välismaalastest, kes langesid üüripettuse ohvriks.

Uus Maa Kadrioru büroo juht ja kutseline maakler Margit Sild tunnistas, et skeem pole uus: "Paraku seda juhtub. Igal aktiivsel üürihooajal on mingid juhtumid kõlanud. Olen isegi kuulnud juhtumist, kus Eesti tudeng läks Soome Erasmuse programmi kaudu ja langes samasuguse skeemi ohvriks. Seal taga oli rahvusvaheline kurjategijate võrgustik."

20aastane Manon kavatseb sooritada juuraõpingute kolmanda kursuse Tallinna Tehnikaülikoolis ja asus Eesti pealinnas üüripinda otsima juunis ehk veel siis, kui ta viibis Prantsusmaa kodulinnas, Lille'is.

30aastane Ibrahim elab juba kolmandat aastat Eestis ja kaitses kevadel Tartu Ülikoolis magistrikraadi. Et tema abikaasa pidi septembrist asuma magistriõppesse Tallinna Ülikoolis, hakkas pere augustis otsima uut üürikodu. Nii Manon kui Ibrahim postitasid korterisoovi muu hulgas haridusprogrammi Erasmus avalikku Facebooki gruppi.

Manon rääkis, et esmalt sai ta teate neiult, kes ütles, et teab Tallinnas korteriomanikku, kelle korter võiks talle huvi pakkuda. "Ta andis mulle ühe e-posti aadressi ja hakkasin sellelt vastanud mehega kirjalikult suhtlema. Ta saatis mulle korteri kirjelduse, asukoha ja fotod. Kõik oli mulle sobiv, asi edenes kiiresti ja viisakalt. Sain lepingu ja maksin tema pangakontole ühe kuu üüri ulatuses deposiidi. Pidime uuesti suhtlema augustis, et valmistuda mu saabumiseks."