Noel Gallagher keeldub koroonamaski kandmast 

Gallagher aga ironiseeris noomijale vastu: "Ah et see rongist läbi kihutav tapjaviirus tuleb mind ründama, aga näeb, et ma söön võileiba, ja mõtleb: ah, las ta jääda, ta ju sööb?"

Oasise tähte on ka poes maski mittekandmise eest noomitud. "Ma eelistan maski mitte kanda ja kui ma viirusega nakatun, siis see on minu, mitte kellegi teise asi." Gallagher on veendunud: kui kõik teised maski kannavad, ei saa tema kuidagi nakkust kinni püüda. Lisaks väitis ta, et teadusuuringute väitel on maski kandmine koroonaviiruse puhul mõttetu. Saatejuht Morgan vaidles talle selles küsimuses siiski vastu.