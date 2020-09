Netflixi menusari näitab printsess Diana võitlust buliimiaga 

Diana lähedased sõbrad on rääkinud, et prints Charlesi abikaasa buliimia vallandus abieluprobleemide tõttu. Toitumishäire kurnas Diana organismi ning ta jäi järjest nõrgemaks. "Krooni" tegijad eeskätt produtsentide ja stsenarist Peter Morganiga on otsustanud seda keerulist episoodi Diana elus ekraanil kajastada. Printsessi kehastab 24aastane näitlejatar Emma Corrin. ("Krooni" 5. ja 6. hooajal võtab rolli üle "Teneti" näitlejanna Elizabeth Debicki.)