Brad Pitti uus silmarõõm avaldas mõistatusliku sõnumi 

Daily Mail kahtlustab, et Nicole'i sõnum võib olla suunatud Bradi eksabikaasale Angelina Joliele. Eelmisel nädalal levisid sõnumid, et ekskaasade vahel on pinged taas lakke tõusnud. Joliet olevat südamepõhjani vihastanud, et Pitt viis oma uue kallima nende Lõuna-Prantsusmaa häärberisse, kus nad omal ajal abiellusid.