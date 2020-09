Madonna toob oma eluloo ise kinolinale 

BBC Newsi teatel on Madonna ka linateose kaasstsenarist. Käsikirja teine autor on Oscari laureaat Diablo Cody, kes on tuntud filmidest "Juno" ja "Noor täiskasvanu".

Veel pealkirjata film on Madonna kolmas režissööritöö. Tema viimatine film "WE" käsitles kuninga Edward VIII skandaalset armulugu ja abiellumist ameeriklanna Wallis Simpsoniga. Kriitikute silmis "WE" armu ei leidnud ning ka publikuhuvi jäi kesiseks - 11 miljoni dollariga vändatud draama tõi kinodes sisse vaid kaks miljonit. Kuid rokk- ja popmuusikute eluloofilmid on praegu väga edukad, märgib BBC News.