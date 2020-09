Bill Gates leinab 94aastaselt surnud isa: meil vedas, et temasugune imeline mees oli meiega nii pikalt 

Gates lisas, et isa surm ei tulnud ootamatult. "Ta oli 94aastane ja tema tervis oli hakanud halvenema, nii et meil kõigil on olnud pikalt võimalus mõtiskleda selle üle, kuidas meil küll on vedanud, et see imeline mees meie elus nii palju aastaid on olnud. Ja me pole neis tunnetes üksi. Mu isa elutarkus, heldus, osavõtlikkus ja tagasihoidlikkus avaldasid suurt mõju inimestele üle kogu maailma."