Heidi Hanso võttis tele-eetris rinnad paljaks: oleneb, mis eesmärgil seda teed 

“Aga siiski ainult sellel eesmärgil, kuskil ajakirjakaanel või sotsiaalmeedias ma oma tisse vast paljaks ei võtaks. Samas, kui keegi tahab lihtsalt oma ilusaid rindu näidata, siis palun väga, mina seda ette ei heida. Küll aga oli see paljastus puhtalt hariduslik ja ravi eesmärgil. Minu meelest on äge, et naised julgevad näidata oma keha ka mitte seksuaalse objektina – saatelõik, kus mina tissid paljaks võtsin, seda ka oli,” räägib Heidi.