VIDEO | Ariadne, Pluuto ja NOËP kutsuvad kõiki Maailmakoristuspäeval kaasa lööma 

Pärast Maailmakoristuspäeva annavad kolm muusikut ka kordumatu ühiskontserdi ühes koolis, mille õpilased ettevõtmises kaasa löövad. Võitja loositakse kõikide koolide vahel, kust tuleb koristama vähemalt 10% õpilastest. Lisaks üllatab Ariadne ühte lasteaeda, minnes sinna esinema. Kolmapäevase seisuga on registreerunuid juba ligi 20 000.

Maailmakoristuse fookuses on väikeprügi ja eriti just suitsukonid. Sigaretifilter ei lagune looduses bioloogiliselt, vaid mureneb järjest väiksemateks tükkideks – plastist saab mikroplast (läbimõõt väiksem kui 5 millimeetrit), millest omakorda nanoplast (läbimõõt väiksem kui 0,1 mikromeetrit).

Sigaretifilter on tehtud plastkiududest (tselluloos-atsetaatkiud) ja igas filtris on ligikaudu 12 000 kiudu! Reovesi ja sadevee-kanalisatsioon kannavad mikroplasti laiali, nii satuvad need lisaks merele ka mulda ja magevette.