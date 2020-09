ÜLLATUS: Jude Law sai kuuenda lapse 

Law'l on varasemast viis last. Eksabikaasa Sadie Frostiga on briti filmitähel pojad Rafferty (23) ja Rudy (18) ning tütar Iris (19). Lisaks on tal 11aastane tütar Sophia põgusast suhtest Ameerika modelli Samantha Burke'iga ning viiene tütar Ada suhtest Catherine Hardingiga.

Äripsühholoog Phillipa Coaniga abiellus Law mullu aprillis. Vastse maimukese sugu Law intervjuus ei paljastanud, kuid ütles, et pandeemiaajal on omad plussid. "See on õnnistus, et oleme praegusel ajal saanud perena lihtsalt pesas olla ja üksteise seltsi nautida."