Saund KUULA | Elina Nechayeva pühendas enda kirjutatud singli „Lind“ kõige kallimale inimesele Toimetas Liisa Mugra , täna, 09:58 Jaga: M

Elina Nechayeva Foto: Pressimaterjal

Elina Nechayeval ilmus 16. septembril esimene enda kirjutatud singel, mis on pühendatud tema jaoks kõige kallimale inimesele. "Me kõik mõtleme oma lähedastele, kes on siit ilmast lahkunud ja loodame, et nende hing on kusagil lähedal ning nad näevad meie tegemisi kõrgelt pilve tagant. Kirjutasin laulu "Lind" mõeldes oma vanaemale," selgitab Elina oma esimese isekirjutatud singli tagamaid. "Tema oli inimene, kes ei kahelnud minus hetkekski, toetas mind alati kõiges ning viis mind kontserditele ja teatrisse. Just vanaemale laulsin uued õpitud laulud ette ning tema arvamus oli mulle väga oluline. Vanaema oli alati kõikidel esinemistel publiku hulgas ja jagas pärast oma muljeid, mis aitasid mul areneda ja oma unistuste poole pürgida. Ma suunan oma tugevad emotsioonid muusikasse ning selles laulus ongi tükikene minu hinge ja südant, mis tunnevad igatsust kalli inimese järele," on Elina oma loomingu ja inspiratsiooni kohta öelnud.