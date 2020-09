Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas röövlid 20. kord külastasid Hoiupanka  

Turvameest filiaalis ei olnud. Hoiupank väitis, et neid pole majanduslikult mõistlik väiksemates kontorites pidada, kuigi see oli nüüd juba 20. kord ja Paldiski maanteel teine juhus, kui neid rööviti. Aga meil on 285 filiaali, teatas pank, ja tuleks palgata sadu turvamehi.