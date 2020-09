Uue Eesti mängufilmi staar uppumisstseeni filmimisest: vee alt üles tulles olid mulle abiks sukeldujad 

Just onu rääkis Marcusele ka „Raini“ casting’ust ning andis filmitegijatele teada, et selline poiss on rolli pakkuda – filmi pääses Marcus aga tänu oma loomulikule andele. „Kuulasin, mida Janno (Janno Jürgens, filmi „Rain“ lavastaja – toim.) mulle ütles ja väga pingeid polnudki,“ seletab Marcus, et ta proovivõtetel kaameratele tähelepanu ei pööranud.

TÕUSEV TÄHT: 15aastane Marcus Borkmann mängib üht peaosa uues Eesti filmis „Rain“. Foto: Siim Vahur

Kõige keerulisem oli poisi jaoks uppumisstseen – Marcuse kehastatav Ats hüppab vette ja satub uppumisohtu. „Umbes kümme korda käisin vee all enne, kui see valmis sai. Vesi oli umbes 20 kraadi, see ei ole küll jääkülm, aga ikkagi jahe,“ kirjeldab ta.

Stseen võeti purki siiski basseinis, mitte looduslikus veekogus. „Iga kord veest välja tulles käisin sooja duši all ja läksin jälle külma vette tagasi. Ja nii mitu korda.“ Marcus nendib, et natuke tekitas see stressi küll. Uppumisstseeniks ta dublanti ei saanud. „Kõvasti lihtsam oli mul seda ise teha ja olin nõus ka. Käisin enne võtteid eratreeneri juures ujumistrennis,“ räägib ta ettevalmistustest. Küll aga oli seda kõike Marcuse emal raske vaadata. „Oli näha et see oli talle füüsiliselt ja emotsionaalselt raske ning sedakorda minu jaoks veel raskem. Ütleme nii, et see, et ta üldse sellega hakkama sai… ta peaks selle eest medali saama,” sõnab ema.