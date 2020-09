AVAMEELNE INTERVJUU | Malluka abikaasa Kardo lahutusest: meie probleem oli see, et me ei osanud muredest rääkida 

Teisipäeva hommikul plahvatas uudispomm, kui Mallukas teatas oma blogis, et nad Kardoga on otsustanud oma kuus aastat kestnud abielule ja kaheksa-aastasele suhtele joone alla tõmmata. Mariann on blogis korduvalt kiitnud, et nad Kardoga ei tülitse. „Me tegelesime kahjuks lihtsalt liiga pikki aastaid mitte tülitsemisega, millest ma siin blogiski suure suuga rääkinud olen, aga ma ei saanud ise aru, et mitte tülitsemine tuleb lihtsalt meievaheliste teemade ignoreerimisest ja probleemide vältimisest. Ja nii juhtuski, et enne, kui ma isegi aru sain, olid aastad möödas ja kõik need tunded hakkasid mul juba viiel erineval moel üle ääre ajama,“ kirjutab naine. Kardo kinnitab, et otsus oli naisepoolne.