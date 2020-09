PRINTSI SÜNNIPÄEVA AUKS: viis põnevat pisidetaili Harry ja Meghani kõmulisest raamatust 

Prints Harry ja Meghan Markle'i armuloole valgust heitvast uuest raamatust "Finding freedom" selgub, et maailmakuulus paarike armastas end vähemasti suhte alguses koduseinte vahel varjata ja seal Netflixi vaadata või valitud lähedasi inimesi võõrustada. Seega võib eeldada, et ka tänane tähtis päev leiab tähistamist abielupaari uues uhkes majas Californias, et end kõmupiltnike ja ajakirjanike eest kaitsta.