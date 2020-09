„ÕHTUSÖÖK STAARIGA“ | Vaido Neigaus üllitas elulooraamatu: paljud arvasid, et olen Eesti muusika häbiplekk 

Ta pidi oma lood endast välja saama, et vabana edasi elada. Täna teeb ta seda Soomes, mitte Eestis. Miks? Sest meie siin oleme ikka veel vigased. Keksime oma tolerantsusega, aga tegelikult pole sellest haisugi. Kõik vaprad, teistmoodi inimesed, teevad siit vehkat. Ja õieti teevad. Üle lahe on kordades mõnusam olla see, kes oled. Sind ei loobita tänaval kividega, kui tahad heita ühte inimesega, keda armastad. Ei kista seltskonnaveergudel alasti sellepärast, et oled pruun või lilla. Tsiviliseeritud maailmas naelutatakse häbiposti kurjategijad, meil siin staarmetroseksuaalid, staarfotograafid, staarmeikarid, staarpidutsejad jne. Seda tehti kakskümmend aastat tagasi ja tehakse veel tänagi. Piinlik.