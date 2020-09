SEPTEMBRIS EI JOO! Eestkõneleja Sander Rebane: leidsin napsitamisele teised alternatiivid 

„Olen igasuguseid asju proovinud, aga mul pole alkoholiga kunagi nii hullu suhet olnud, et olen pidanud sellest täiesti hoiduma. Kuid olen seda katsetanud ja teinud nii, et pole pool aastat üldse alkoholi tarvitanud,“ sõnab Rebane.

Paljud tarbivad alkoholi ka selleks, et olla jutukamad ja julgemad, kuid Rebase sõnul ei ole see mõistlik. „Me arvame, et meil on vaja stiimulit selleks, et olla vabam ja julgem, aga tegelikult võiks selle leida ka ilma stiimulita.“