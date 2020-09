Inimesed FÄNNID VAPUSTATUD: Paris Hiltonil on tegelikult jäme hääl! Toimetas Triin Tael , täna, 10:30 Jaga: M

Paris Hilton Foto: Reuters/Scanpix

Paris Hilton on lubanud paljastada uues dokfilmis "This Is Paris" oma tõelise mina - ning fännid on šokeeritud, et juba ainuüksi Parise hääl on senisest hoopis erinev.