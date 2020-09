J. K. Rowlingut süüdistatakse JÄLLE transfoobias 

Daily Maili teatel ilmub täna "Harry Potteri" autori uus kriminull, mille ta on kirjutanud Robert Galbraithi varjunime all. Pealkirja "Troubled Blood" kandvas teoses peab uurija Cormoran Strike jälile jõudma naisarsti tapjale. Ta kardab, et Margot Bamborough on langenud sarimõrtsukas Dennis Creedi ohvriks, kel on kombeks oma ohvreid teise ilma saata naisterõivaid kandes.

Ajaleht Daily Telegraph on jõudnud 900-leheküljelist kriminulli juba arvustada. Kriitik nendib, et Rowlingu teose moraal paistab olevat "ärge iial usaldage kleidis meest". See vallandas sotsiaalmeedias vihaste kommentaaride laine. Rowlingu vastased nõuavad, et tema raamatuid ignoreeritaks - märgusõnaks on kujunenud pahaendeline RIPJKRowling. Kuid mitmed kommentaatorid väidavad, et Rowlingu uus raamat pole üldse transfoobne. "Lugesin uusimat Strike'i romaani ja väide, et see on transfoobne, on täielik jura," kinnitab nimeka ajalehe Observer ajakirjanik Nick Cohen.