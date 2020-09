Maailma edukamaid modelle tunnistas uimastilembust 

"Kui teie peres oleks mõni kanepisõber, siis kes see oleks?" küsis Oliver Kourtneylt. Viimane vastas kärmelt: "Kendall." Modell noogutas nõustudes. "Ma olen tõesti kanepisõber. Keegi ei tea seda, nii et praegu ütlesin selle esimest korda välja."

Pikemalt Kendall oma uimastilembusest ei rääkinud, kuid tema peres on teisedki narkootikumidega tutvust teinud. Kim Kardashian West on tunnistanud, et oli elu kahel murdehetkel - 2000. aastal muusikaprodutsent Damon Thomasega abielludes ja 2003. aastal Ray J-ga seksivideot filmides - ecstasy mõju all. "Kõik halvad asjad on juhtunud laksu all."