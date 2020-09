Robert Rool uuest kodust: paari aasta eest istusin tunde siin metsatukas 

Roberti sõbrad ei saanud aru, kui ta aastate eest neile rääkis, et käib Jüris ühes pisikeses metsatukas pikemalt istumas. Ta sõitis autoga sinna, jalutas, vaatles päikeseloojangut ja inimesi. "Mul ei olnud plaani, ammuilma ei soovinud ma laenu võtta ega midagi suurt osta, aga sisemine kell ütles, et saabumas on aeg, kus vajad suuremat kodu," räägib Robert.