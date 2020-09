„PUUDUTA MIND“ | Kuidas luua oma elus harmoonia ja tasakaal? Vastab psühholoog Terje Mander. 

Puhasta oma elu ebavajalikust

Kui viia läbi selline sisemine inventuur, siis võid saada palju infot, mida edaspidi teisiti teha. “Mis on minu elus täna üleliigset, ebavajalikku, mis on osutunud mulle praegusel hetkel takistuseks, koormaks, negatiivseid tulemusi tootvaks faktoriks. Mida olen teinud, tarbinud, et jõudnud siia punkti, kus tunnen rahulolematust, ebamugavust nii füüsilises kehas, keskkonnas kui sisemaailmas,” soovitab Terje endalt küsida.

Muutused algavad väikestest sammudest

Terje sõnul on esimene samm muutusteks kaardistamine, milles on vaja muutus ellu viia. Tasub endalt küsida - mis on mu eesmärk, mida ma vajan? Mida ma tahan saavutada? Sellele järgneb plaani pidamine, kuidas ma seda saaksin saavutada.

Alustama peaks esimesest sammust, mis teostatav. “Siinkohal on märkimisväärne endale teadvustada seda, kus sa hetkel oled ja seda, kuhu tahad jõuda ehk mida saavutada,” ütleb Terje. Samas peab ka teadvustama, et muutused ja puhastumine ei toimi üleöö ning tasub tunda rõõmu väikestest muutustest. “Näiteks kui olen ülekaaluline ja olen aastaid harjutanud end elama niiviisi, et kogun kaalu. Nüüd vähendan suhkru, valge jahu tarbimist ja liigun rohkem. Füüsiline keha vaatab, harjub ja alles peale mõningast aega võtab omaks uee eluviisi ja hakkab lahti laskma vana,” selgitab ta, et tuleb olla järjepidev, armastav enda suhtes ja kannatlik

Muutustega algust tasub teha sisemaailmast