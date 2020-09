Taaskasutust armastav Marta Vaarik: mulle ei meeldi kiirmood 

"Jalatseid käin tavapoodidest ostmas, sest tosse ma armastan väga, aga muidu on peaaegu kõik asjad kaltsukast," ütleb ta ja lisab, et ei käi kaltsukates mitte huupi, vaid tekkknud on ikkagi lemmikud, millele on kindlaks jäänud.

Taaskasutuspoodide kaupa eelistab Vaarik just selleks, et vältida ohtu, kus keegi tuleb näiteks sama kleidiga tänaval vastu. "Mulle ei meeldi kiirmood," tõdeb ta. "Olen tegelikult selline inimene, et kui panen valed riided selga, pean koju tagasi minema ja riideid vahetama. Lihtsalt nii ebamugav on olla."