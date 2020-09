Noore helilooja konkursi võitis Kristo Klaus 

Žürii liikmete Elis Halliku (esinaine), Märt-Matis Lille ja Peeter Vähi hinnangul mõjus konkursi võidulugu „Kuhu?“ tervikliku kompositsioonina, milles oli näha, et autor on meeldivalt tuttav maailmasõdade vahelise muusikaesteetikaga.

Kristo Klaus õpib Heino Elleri Muusikakoolis kompositsiooni Age Veeroosi juures. Lisaks õpib Kristo Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 5. kursusel. Ta on varasemalt õppinud saksofoni ja loonud enne kompositsiooni õpinguid mitmeid, peamiselt kooriteoseid. Juhendaja Age Veeroosi sõnul on Kristo hea konkursitulemus seda toredam, et teose kirjutas ta alles esimesel kursusel. Kristo õpihimu ja soov arendada oma helikeelt oli kooli tulles lausa silmatorkav. Talve lõpuks oli ta läbi kuulanud ja töötanud palju muusikat, ning see kõik väljendus vahetult ka tema loomingus.