Jumalaga, üks ja ainus Mrs Bond! 

Riggi tütar Rachael Stirling ütles, et emal oli märtsis diagnoositud vähk. „Oma viimased elukuud veetis ta lustlikult oma erakordset elu meenutades, tulvil armastust, naeru ja sügavat uhkust oma ameti üle. Jään teda sõnulseletamatult igatsema.“ Ema eeskujul näitlejakutse valinud Rachael mängis koos Dianaga 2013. aastal sarjas „Doktor Who“.

„Tasujates“ mängis Rigg 1968. aastani. Mulluses The Guardiani intervjuus tunnistas ta, et ei suutnud üleöö saabunud kuulsusega toime tulla. Talle saabus patakate kaupa fännikirju, kuid ta hoidis neid auto pagasiruumis. „Ma ei teadnud, mida neile vastata, aga äraviskamine tundus ebaviisakas. Siis tuli ema mu sekretäriks ja vastas tõeliselt kohatutele kirjadele: „Mu tütar on teie jaoks ülemäära vana. Minge külma duši alla!““