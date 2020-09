Viieaastane Diana ootas trepil oma ema, kes jäigi tulemata... 

1966. aastal, kui poeg oli kahene ja Diana viiene, lahkus ema pere juurest. Ta oli südame kaotanud tapeeditööstuse pärijale Peter Shand Kyddile. Ema lubas Dianale, et tuleb teda vaatama. "Diana ootas teda trepil, aga ema ei tulnud ega tulnud," rääkis Charles Spencer Sunday Times Magazine'i intervjuus.

Vanemad õed õppisid internaatkoolis. Väike Charles nuttis öösiti tihti oma toas, kuid keegi ei tulnud teda lohutama - Diana kuulis nuttu, kuid kartis pimedust ega julgenud koridori teise otsa venna juurde lipata. "Piinav ja rebestav" - selliste sõnadega kirjeldab Charles Spencer nende lapsepõlve. Toonastest traumadest ülesaamine on nõudnud aastatepikkust teraapiat. Printsess Diana matustel avaldas Charles õele tänu, et too oli püüdnud talle ema asendada.