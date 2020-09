ARUST ÄRA?! Kardashian saab nahutada rasedatele mõeldud trimmiva pesu eest 

Daily Maili teatel on Skimsi uus pesusari juba kommentaatorite käest kõvasti nahutada saanud. Kardashiani süüdistatakse surve avaldamises lapseootel naistele, et need oma loomulikku kehakuju varjaksid.

Kimile on appi tõtanud modell ja sotsiaalmeediatäht Chrissy Teigen, kes ootab kolmandat last. Ta poseerib Daily Maili teatel ühismeedias Skimsi rasedapesus ja kinnitab, et see on talle suureks abiks. Tema sõnul kipuks tavaline aluspesu praegusel ajal tema ihuvoltidesse rulluma, kuid Skims on kehale toeks.