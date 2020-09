Kerdo Mölderi valus pihtimus lähisuhtevägivallast: soov kallistada või armastust avaldada lõppes minu jaoks sinise silma või välja taotud hambaga 

Kerdo räägib, et vandus endale juba lapsena, et tema elu ei võta iial selliseid pöördeid, mille keskel ta ise väiksena kasvas. „Nägin 13 aastat pealt, kuidas kasuisa mu ema peksis, talle noa pähe lõi või trelliga pea sodiks tagus. Lisaks kägistas ta mu ema minu silme all nii, et ema suust jooksis juba verd ja silmad tervitasid taevaisa. See oli hetk, kui haarasin kaheksa-aastase poisina ahjuroobi ja tagusin sellega kasuisa pähe, kuni verd lendas. Kui kasuisa oma suurte tossudega mu nägu moondumiseni tagus ja mu pea põlevasse ahju lükkas, lubasin, et ma ei puutu sellise vägivallaga oma hilisemas elus mitte iial kokku.