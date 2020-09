Liis Lemsalu meenutas Eestisse kolimist: must oli hingevärv. Ma olin väga kurb ikka! 

"Suur inimene üritab ka lapse tasemele tulla ja mängida mis iganes mängu me siis mängisime, aga see ei ole päris see. Ma pidin alati olema natuke vähem laps, kui ma tegelikult olin," tunnistas Liis, et lasteaias ei tahtnud ta üldse käia, läks sinna alati nutuse näoga ning alatasa oli tema mängukaaslasteks hoopiski vanemad inimesed.