PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 20. september 

Oskad rõõmu tunda ka väikestest õnnestumistest. Mõistad, et hetkega maailma ei valluta, küll aga viib sind ka suurtele eesmärkidele lähemale igapäevane õige tegutsemine.

Pole hea, kui sa armuasjadele keskendudes kohustused tagaplaanile lükkad. Ehkki emotsioonid on tugevad, tuleb sul arvestada, et ka muud asjad on tähtsad.