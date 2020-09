PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 17. september 

Lõvi

23. juuli – 22. august

Raha teenimine on sulle tähtis. Kui su peas on keerlemas häid mõtteid, siis tasub äriplaani kirjutamisega alustada. Selle kuhugi hindamisele saatmiseks on vara.

Neitsi

23. august – 22. september

Kuu loomine Neitsi märgis võib päeva küll pinget tuua, ent annab sulle samas võimaluse oma tuleviku kujundamiseks just enese soovidele ja tahtmistele vastavalt.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Esile võib kerkida tundeid minevikust. Isegi juhul, kui need valu teevad, ei tasu teha nägu, et neid pole olemas. Selleks, et valust vabaneda, tuleb see lõpuni läbi elada.

Skorpion

24. oktoober – 21. november