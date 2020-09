PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 14. september 

Palju õnne, Neitsi! Päikese ja Pluuto trigooniga algaval aastaringil on jõudu ja julgust palju, suudad ise oma elu kujundada just sellisel viisil, nagu sulle südamest õige tundub. On sinu valida, kas süvendada praegust armusuhet või siirduda sootuks uutele radadele – sinu teed ristuvad õige põnevate vastassoost isikutega.