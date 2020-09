PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 16. september 

Kui sul on õnnestunud ahvatluste kiuste oma salajaste unistuste täitmiseks raha kõrvale panna, siis täna võib olla sobiv aeg ära osta need asjad, mille jaoks seda kogunud oled.

Jõudu on küll palju, kuid see saab täielikult avalduda vaid juhul, kui sinuga on sobivad kaaslased. Kui sul on olemas õiged koostööpartnerid, suudate koos vaat et mägesid liigutada.