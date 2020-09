Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas paruniproua sünnitas mustanahalisi lapsi  

Lõpuks sai paruniproua varandus otsa ja jahtus kelneri kuum süda ning 15. septembril 1931 võttis Rahvaleht kirjutada: paruness on Eestis tagasi koos oma vahepeal sündinud kahe pojaga. Hoiab neid varjul oma õe mõisas Virumaal. „Mõisaümbruse rahvale on šokolaadipruunid lapsed suureks sensatsiooniks. Nende ümber on tekkinud igasuguseid, muinasjuttudest mitte väga kaugel seisvaid lugusid,“ märgib Rahvaleht. Paruness ei mõtlevatki oma võsukestega niipea Eestist lahkuda, kuigi aadlikud talle peale suruvad. Nende arvates ei saa parunipere vapilt häbiplekki muidu maha pesta. Prouale pakutakse raha, millega välismaal majanduslikult muretult elada.