Kelly Osbourne astus ema jälgedes: „Käisin jah maovähenduslõikusel, mul on suva, mida räägitakse!“ 

Kelly (35) paljastas veebisaates „Hollywood Raw“, et talle tehti juba ligi kaks aastat tagasi maovähenduslõikus. Sellega kaasnenud totaalne muutus vaimses ja füüsilises tervises. „Käisin lõikusel, mul on suva, mida räägitakse,“ kuulutas ta kõlakaid kommenteerides. „Käisin jah, olen selle üle uhke, imegu nad muna. Mulle tehti maovähenduslõikus. See muudab ainult su mao kuju. Lasin selle teha ligi kaks aastat tagasi. Ma ei valetaks selle asjus eales. See on mu elu parim otsus.“