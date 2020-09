„Tore on sind jälle näha, Kalmer. Olgu muld sulle kerge!“ 

„Mul on üks stseen, kus Mamma ja noor Kalmer juttu ajavad ja siis hakkab Kalmer Mammale lõpuks laulma. Ma ei ole siiamaani suutnud selle koha peal pisaraid tagasi hoida,“ kirjeldab oma tundeid Kalmeri tütar, näitleja Liina Tennosaar. „Siis tuleb see kõik peale, et kes ma olen ja kus ma olen ja kust ma olen tulnud. Ma istun oma järve kaldal ja Kalmer laulab mulle. Ma olen oma arust omaenda Mamma. See on midagi nii võimsat ja veidrat. Nii imelik on näha lava peal sagimas minu isa, minu ema, mind ennast pisikesena – ja mul on võimalus seda kõike kõrvalt vaadata. See on uskumatu, veider, äge!“ räägib Liina, kes kehastus lavastuses oma isa emaks enda kodukülas, samade põlispuude all, kus ta lapsena ringi jooksis, sama maantee ääres, mida mööda isa Kalmer rongi peale ruttas, et õigel ajal Tallinna jõuda.