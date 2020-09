Terminaator ja Shanon lahkusid esinemiselt, kuna raha ei makstud! Peokorraldaja: hindasime olukorda üle, tahtsime teha hea peo ja natuke ise teenida 

"Kandsime neile õhtul üle 600 eurot ja läksin viima viimast 500 eurot sularahas, kuid selgus, et nad olid juba lahkunud," tunnistab ta. "See on nii valus. Me ise ei pidanud küll kokkuleppest kinni, kuna ei saanud nii ruttu [raha], kuid see, et nad ikkagi võtsid raha ja läksid minema, jättes meid olukorda, kus me ei saanud inimestele tagasi maksta, on väga haigettegev."

Ingrid lootis, et Shanon tagastab neile ette makstud raha. "Nende lepingus on öeldud, et kui esinemist ei toimu, on ikkagi vaja maksta. Aga nad ju tegelikult nägid, et ma väga püüdsin ja palusin neid, et nad ei läheks ära. Inimesed ootasid."

Mis laupäeval juhtus?

"Laupäev algas natuke murettekitavalt, sest meil ei olnud raha koos. Pidime saama vajadusel ka mujalt veel. Paar kohta, kust oleks saanud, hüppasid alt," meenutab korraldaja. "Aga Shanoniga pidasime läbirääkimisi ja nad olid ikkagi tulemas. Kandsime neile pool raha ära ja pool pidid saama enne esinemist."

Korraldaja sõnul sai saatuslikuks ebaõnn ja ajapuudus. "Terminaatoriga jäi kokkulepe, et kella neljaks tasume, aga Shanoni rahadega läks nii palju aega ja kell jooksis. Sättisime samal ajal asju üles. See, kust me Terminaatori jaoks raha pidime saama, hüppas alt. Me ei jõudnud Terminaatorile maksma hakatagi, sest nad jõudsid ära minna."

Tegemist polnud odava üritusega. Täispilet maksis 15 eurot, sooduspilet 12 eurot (kohapeal 22 ja 18 eurot). Kui vähe siis pileteid osteti, et rahadega välja ei tuldud? "Ma isegi ei tea praegu, hakkan mingi aeg seda kokku lööma, aga olen nii murtud, et ei jõua seistagi, rääkimata muust. See on löök tervele mu perele. Väljapääsu otsimine on täiesti kohutav," ahastab naine. "Tahtsime teha hea peo. Õnnestumise korral oleks olnud ilus lõpp suvele."

Raha pole saanud ka Raplamaalt pärit noortebänd Arcane. "Sel ajal, kui oleks pidanud noortele maksma, sahmisime Shanoniga. Ma ei jõudnud neile siis ligilähedalegi, nii, et neile jäi selle kiirustamise tõttu maksmata. Ent võtan ka neist kellegagi ühendust. Üks neist on mu kunagine trennipoiss ja kogu aeg mul abis, nii et nemad saavad loomulikult selle raha kätte," lubab Ingrid.