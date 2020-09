Sügispeo korraldaja tõmbas Terminaatoril ja Shanonil naha üle kõrvade! Jaagup Kreem: katsume tulevikus parema taustauuringu teha 

"Kui teile pakub koostööd isik, kelle nimi on Ingrid Kannel, siis mõelge enne mitu korda, kas sellist jama ikka on vaja. Eile oleks justkui 90-dad tagasi tulnud... Ingrid Kannel on patoloogiline valetaja ja petis! Terminaator ja ka Shanon vabandavad ärajäänud kontserdi pärast. Katsume tulevikus teha kontsertkorraldajatele põhjalikuma taustauuringu," kirjutab Terminaatori solist Jaagup Kreem Instagramis jagatud video juures. Videos räägib ürituse korraldaja, et bändid on juba lahkunud ja neil on plaanis üritus mõnel muul päeval korraldada. "Kõik, mida ta lavalt rääkis, on vale!" kirjutab Jaagup.