Kristina Šmigun-Vähi Seefeldi dopinguskandaalist: korralik puhastustöö on hea 

"Kahju. Ma tuletaks siinkohal meelde, et minu tiim oli alati eraldi Mati tiimist. Me ei ole kunagi koos olnud, tegime kõiki asju eraldi," räägib Šmigun-Vähi möödunud aastal Seefeldis lahvatanud dopinguskandaalist, kus Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv veredopingu tarvitamisega vahele jäid. "Kui vaatan suuremat pilti on minu arvamus see, et aeg parandab kõike, aga lumi... meil ei ole ju korralikke talvesidki. Kust meil järelkasvu tuleb?"

Mati Alaveri seotus dopinguga tuli Kristina Šmigun-Vähile üllatusena. "Tegelikult on korralik puhastustöö hea, pühkida minema, alustada uuesti," usub endine suusataja ja meenutab, kuidas 2001. aastal Lahti MM-il pea terve Soome koondis välja vahetati. "Sellega näidati ühiskonnas, mis on õige, et need, kes tegid räpast tööd ei saa jätkata."