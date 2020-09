Toomas Uibo taas laval: lauljaks ma ennast ei pea, pigem lennundustöötajaks 

Toomas räägib, et toona sai laulmist ja laval esinemist lihtsalt liiga palju. „Viis aastat sellises asjas kaasa lüüa… ilmselt oli väike tüdimus. Hääl muutus ka, muidugi, poistel on teatavasti häälemurre,“ räägib Toomas. Lisaks tulid muusika asemele muud huvid. „Aga kooris ma laulsin ikka edasi. Kui vaadata mõnd salvestust, üks viimaseid oli Estonias, on juba tunda, et hääl pole enam see, mis ta oli, on tuhm ja helitu.“

Omal ajal kirjutas isa Väino Toomasele ka laule ning mees tunnistab, et nad on praegugi sellest rääkinud. „Ta elab Saaremaal, sõitmised ja käimised on natuke keerulisemad, aga mine tea,“ ütleb Toomas, kes on praegu andnud mõned kontserdid koos Johan Randvere ja Evelin Samueliga. „Lauljaks ma ennast küll ei pea, pigem lennundustöötajaks.“ Muusikat peab mees kõrvaltegevuseks ning jõulutuurile ta veel ei mõtle.

Anu Välba uurib, kuidas Toomase hääl tema enda kõrvadele praegu kõlab. „Kohati on okei,“ üllatab Toomas. „Laulmine on väga tehniline ala, kui pole 36 aastat häält teinud, ei tule see üleöö, ma olen veendunud. Annan endale aru, et teen endiselt vigu, ma ei ole igas fraasis nii, nagu peaks,“ räägib Toomas, et tundis end lapsena laval kindlamalt. Kuulsaid lugusid nagu „Vari“ ja „Võta mind kaasa võõras mees“ ta uuesti esitada ei plaani. „Need on ikka spetsiaalselt toonasele poisile loodud.“

Toomas paljastab, et eks teda lapsena kiusati ka. „Niisama kivi lendab su poole,“ kirjeldab ta, kuid ütleb, et kiusamine ei olnud valdav. „Aga mingites kohtades ma keeldusin tõesti esinemast ja see oli okei kõigile. Ma tean, mis tähendab, kui teed midagi, oled pildis, televisioonis, filmis ja mingid inimesed ei saa hakkama sellega, kui sinuga kohtuvad, et sa oled see, kes oled.“ Selles osas ei ole mehe sõnul midagi muutunud – negatiivselt suhtuvaid inimesi oli toona ja on ka nüüd. „Vaatan samamoodi Eesti lauljaid, kes saavad ähvarduskirju ja sõimu. Need inimesed ei kao kuhugi.“ Mis oli see koht, kus Toomas esinemast keeldus? „Mul oli tõrge üksvahe isegi omas koolis, seda mäletan.“