Borat on tagasi! Uus film on juba purgis 

Uudise, et 2006. aasta hittkomöödia Kasahhi riigitelevisiooni reporteri seiklustest USAs on saanud järje, paljastas filmiblogi Collider. Collideri teatel on 48aastase Sacha Baron Coheni tegelaskuju uues filmis kuulus telestaar. Borat on saanud nii kuulsaks, et peab inimeste intervjueerimiseks lausa maskeeruma.