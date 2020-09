„Glee“ täht ja tema poeg hüüdsid: „Üks, kaks, kolm!“ ja hüppasid vette. Siis vajus Naya vee alla ... 

33aastane Rivera oli 8. juulil koos nelja-aastase poja Joseyga Ventura maakonnas Piru järve ääres puhkamas. Näitlejanna rentis pontoonpaadi, et lapsega sõitma minna. Nüüdseks on poiss võimuesindajatele rääkinud, et nad hüüdsid emaga: "Üks, kaks, kolm!" ja kargasid paadist vette. Seejärel utsitanud ema teda tagasi paati ronima - ja vajus ise vee alla.