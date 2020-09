Belgia kuninga sohitütar nõuab printsessitiitlit 

Delphine Boëli (52) emal oli 1960.-1970. aastatel kuningas Albertiga (86) pikk salasuhe. 2013. aastal troonilt taandunud monarh (86) oli tänavu sunnitud Delphine'i oma tütreks tunnistama - seda näitas kohtu kaudu välja nõutud DNA-analüüs. Kuid Boël oli üle 20 aasta püüdnud tõestada, et tema bioloogiline isa on Albert. Lapsepõlves oli Delphine Alberti seltsi aega veetnud ning pannud papale hüüdnimeks Papillon - Liblikas. Ema oli talle kinnitanud, et Albert on tema isa.