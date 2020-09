Lahkus mees, kes mõtles välja sõna „reggae“ 

BBC Newsi teatel suri Hibbert reedel Kingstonis. Omaksed surma põhjust ei avaldanud, kuid on teada, et reggae-staar toimetati hiljuti Covidi-sarnaste sümptomite tõttu haiglasse ning viidi meditsiinilisse koomasse. Toona ütles Hibberti esindaja, et Toots peab võitlust elu ja surma peale.

Hibbert aitas 1960. aastatel reggae-stiili populaarseks muuta selliste lauludega nagu "Pressure Drop", "Monkey Man" ja "Funky Kingston". Ta väitis koguni, et just tema oli selle muusikastiili nime välja mõelnud - Tootsi 1968. aasta laul "Do The Reggay" on tõesti esimene, kus seda sõna kasutati.