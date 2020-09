16aastane TikToki superstaar kannatab toitumishäire all 

16aastane tantsija, kel on TikTokis üle 86 miljoni jälgija ning Instagramis 28 miljonit, ütleb, et pole seni tahtnud oma probleemi avaldada, kuid teeb seda nüüd, et kaaskannatajatle toeks olla. "Loodan, et seda uudist jagades võin kedagi teist aidata. Tean, et suletud uste taga maadlvad nii paljud toitumishäiretega," vahendab People.